Зверев на критику за выступление на «Ролан Гаррос»: «Я проиграл Джоковичу, а не Ханс-Петеру с 250-го места в рейтинге»

Александр Зверев ответил на критику за выступление на «Ролан Гаррос».

«Когда у меня все хорошо с результатами, я всегда делаю все правильно, а когда дела идут не очень, все вдруг становятся очень умными. К сожалению, это в том числе касается Бориса [Беккера] и Барбары Риттнер.

Честно, я не понимаю, почему Барбара вдруг начала так много говорить о моей карьере. Ее мнение я всерьез не воспринимаю. Во-первых, из-за этого, а во-вторых, потому что считаю, что она ошибается.

Я вернулся после тяжелейшей травмы и снова поднялся на вторую строчку рейтинга. Я по-прежнему вижу себя в числе тех, кто может бросить вызов двум сильнейшим парням в туре.

Я проиграл Джоковичу. Да, я мог сыграть лучше, но он, мне кажется, показал невероятный теннис. Было просто тяжело. Если честно, я много общался с Борисом до его заявлений, у нас были хорошие контакты. До того, как вся эта компания начала высказываться, у нас с ним были отличные отношения. Не понимаю, почему теперь все так.

Я проиграл Джоковичу, а не Ханс-Петеру с 250-го места в рейтинге. Конечно, это горькое поражение. Я очень хотел выиграть «Ролан Гаррос», пройти как можно дальше. Но случилось как случилось. Мы продолжаем работать над моей игрой и думать, как ее улучшить», – сказал Зверев на пресс-конференции в Штутгарте.

Этот Джокович ой как жив!