Медведев после титула в Алматы: «Я посвящаю его младшей дочери Виктории»

Даниил Медведев посвятил титул в Алматы младшей дочери Виктории.

Россиянин выиграл первый турнир с мая 2023-го. В финале он победил Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

«Корентен, ты хорошо поработал на этой неделе. Ты играешь все лучше и лучше, поднимаешься в рейтинге. Я уверен, однажды ты выиграешь титул. Я сделал все возможное, чтобы это случилось не сегодня (смеется). Поздравляю тебя и твою команду, вы упорно работали. Желаю тебе всего наилучшего на оставшихся турнирах в этом году.

Поздравляю команду. Спасибо, что вы мне помогаете. Мы работаем не так давно, а [у нас] уже есть титул. Так что отличная работа, спасибо большое.

Хочу поблагодарить семью. Мою прекрасную жену и двух дочерей. Впервые я играл турнир, на котором все они присутствовали, так что взять титул здесь замечательно. Я посвящаю его младшей дочери Виктории, потому что первый титул после рождения Алисы я посвятил ей (Виктория родилась в январе этого года, Алиса – в октябре 2022-го – Спортс’‘) А этот будет в честь Виктории (улыбается).

После этого я хочу поблагодарить [фитнес-тренера] Леандро. Потому что когда я прилетел из Шанхая, я думал, что не смогу выиграть даже первый матч. Я был разбит на кусочки, так что спасибо огромное, что помог мне пройти через всю неделю, чувствовать себя лучше и лучше и выйти на пик в финале».

После этого он обратился к болельщикам на русском языке и завершил чемпионскую речь словами: «Никогда не знаешь, вернешься ли в следующем году. Никогда не знаешь, что ждет в будущем. Очень рад победить здесь. Всем рахмет!»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
