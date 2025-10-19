Медведев после победы на турнире в Алматы: «Я рад титулу – он продолжает мою забавную историю о 21 трофее в 21 городе»

Даниил Медведев прокомментировал титул в Алматы.

В финале россиянин обыграл Корентена Муте – 7:5, 4:6, 6:3. Он взял первый трофей с мая 2023-го.

– Я не всегда был доволен своей игрой, но победа ощущается удивительно. И это значит, что в самых важных моментах матча я смог сыграть хорошо. И последний гейм был потрясающим. Так что я рад выиграть титул – он продолжает мою забавную историю о 21 трофее в 21 городе (смеется).

– Какие у вас планы дальше?

– В 5 утра у меня самолет. Посмотрим, получится ли у меня поспать. Через пару дней я должен сыграть в Вене. Будет непросто, но я постараюсь. Осталось всего два турнира – я буду стараться изо всех сил, – сказал Медведев в интервью на корте.