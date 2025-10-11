Вашеро после выхода в финал «Мастерса» в Шанхае: «Мне еще есть что показать»

Валентин Вашеро поделился эмоциями от выхода в финал «Мастерса» в Шанхае.

Он победил пятую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:4.

– Просто оказаться на другой стороне корта уже было невероятным опытом. Из этого матча, из игры с ним, да и из самого себя я могу извлечь очень многое. Мне еще есть что показать.

– Как вы стараетесь не перегореть эмоционально, сохранять настрой и голод до побед? Остался еще один матч.

– Меня с детства учили, что надо стоять твердо на земле. Спасибо родителям, семье, моему брату Бенжамену [Баллере, тренеру] – он тоже играл в туре, был примерно двухсотой ракеткой мира. Для меня уже это тогда казалось чем-то нереальным. А теперь я здесь.

Спасибо всем тренерам из Texas A&M – именно там меня научили по-настоящему работать, быть профессионалом, а не играть просто ради удовольствия. Спасибо федерации Монако – мы маленькая семья, но всегда поддерживаем друг друга. И я просто хочу сказать спасибо всем, кто вложил хотя бы маленький кирпичик в мою карьеру, потому что именно они научили меня оставаться на земле и бороться. Наверное, поэтому сегодня я здесь, – сказал Вашеро в интервью на корте.

Дальше он поборется с Даниилом Медведевым или Артуром Риндеркнешем.