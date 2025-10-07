Андреева после двойной ошибки в матче с Зигемунд: «###### этот теннис ######!»

Мирра Андреева высказалась о двойных ошибках в матче с Лаурой Зигемунд в Ухане.

Во втором сете при счете 2:2 (15:30) Андреева совершила двойную ошибку и крикнула в сторону тренерского бокса: «###### этот теннис ######!»

За два сета россиянка сделала 12 двойных, тогда как соперница не допустила ни одной.

В первой партии Андреева эмоционально отреагировала на два упущенных сетбола при счете 5:4 на своей подаче и не смогла сдержать слез.