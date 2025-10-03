Даниил Медведев: «Если покажут сумму всех моих штрафов, то я начну плакать»

Даниил Медведев рассказал, что не может прекратить проявлять эмоции на корте.

На турнире в Пекине Медведев мог получить еще один крупный штраф. В матче против Лернера Тьена судья вынес ему предупреждение за «недостаточные усилия». Россиянин должен был быть оштрафован на сумму до 40 тысяч долларов.

Позже ATP признала , что это решение было ошибочным и отменила санкции.

«Я боюсь представить, сколько я штрафов за свою карьеру заплатил. Это как раз-таки прекрасно доказывает, что я играю не ради денег. Потому что, если бы я играл только ради денег, я бы никогда вообще ничего не выкидывал на корте. Но это эмоции, это жизнь, это спорт.

Если покажут сумму всех моих штрафов за карьеру, то я начну плакать (смеется). Лучше жить без штрафов, но я эмоциональный человек на корте, по-другому не могу», – сказал Медведев в интервью «Больше!»

