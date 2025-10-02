0

Гауфф вышла в четвертый полуфинал в сезоне

Третья ракетка мира Коко Гауфф вышла в полуфинал тысячника в Пекине.

Американка обыграла №66 мирового рейтинга Еву Лис – 6:3, 6:4.

Для Гауфф это четвертый полуфинал в сезоне – ранее она дошла до этой стадии на тысячниках в Мадриде и Риме и на «Ролан Гаррос». Ее баланс в полуфиналах в этом году – 3:0.

В прошлом году Гауфф выиграла этот турнир.

Дальше американка сыграет с Жасмин Паолини или Амандой Анисимовой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoКоко Гауфф
logoChina Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гауфф о выставочных турнирах: «Они ничем не отличаются от тренировочных матчей с другими игроками»
30 сентября, 16:42
Гауфф о конфликте с Бенчич во время матча в Пекине: «Я посчитала, что сказать моей команде «заткнитесь» – это не очень красиво»
630 сентября, 08:46
«С тобой никто не разговаривает». Бенчич – Гауфф во время спора о поведении ее команды
830 сентября, 06:52
Гауфф квалифицировалась на итоговый турнир WTA
130 сентября, 06:25
Главные новости
Пекин (WTA). 1/4 финала. Анисимова играет с Паолини, Гауфф победила Лис
99 минут назад
Фриц о самой большой покупке: «Мне было скучно, и я купил PlayStation»
11 минут назад
На «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую Синнера
26 минут назадФото
Синнер о том, где хранятся его трофеи: «Дома у родителей. У меня довольно маленькая квартира»
8сегодня, 08:48
Шанхай (ATP). Казо борется с Мартинесом, Бруксби, Комесанья, Чилич вышли во 2-й круг, Опелка, Берреттини выбыли, Атман снялся
17сегодня, 08:21Live
Вавринка в ответ на вопрос, кто будет выше в рейтинге через 10 лет – Синнер или Алькарас: «Алькарас»
2сегодня, 07:54
Синнер о календаре: «Мастерсы» – почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры»
вчера, 20:43
Монфис о моменте, когда задумался о завершении карьеры: «Спросил себя после «Ролан Гаррос»: «Сколько еще таких турниров ты сможешь провести на хорошем уровне?»
1вчера, 19:25
Чемпионская гонка ATP. Рууд обошел Рублева и Бублика и приблизился к топ-10, Хачанов – 15-й
4вчера, 18:14
Рейтинг ATP. Фриц обошел Джоковича, Тьен дебютировал в топ-40, Бруксби поднялся на 29 позиций
9вчера, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото