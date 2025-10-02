Гауфф вышла в четвертый полуфинал в сезоне

Третья ракетка мира Коко Гауфф вышла в полуфинал тысячника в Пекине.

Американка обыграла №66 мирового рейтинга Еву Лис – 6:3, 6:4.

Для Гауфф это четвертый полуфинал в сезоне – ранее она дошла до этой стадии на тысячниках в Мадриде и Риме и на «Ролан Гаррос». Ее баланс в полуфиналах в этом году – 3:0.

В прошлом году Гауфф выиграла этот турнир.

Дальше американка сыграет с Жасмин Паолини или Амандой Анисимовой.