  • Гауфф о конфликте с Бенчич во время матча в Пекине: «Я посчитала, что сказать моей команде «заткнитесь» – это не очень красиво»


Гауфф о конфликте с Бенчич во время матча в Пекине: «Я посчитала, что сказать моей команде «заткнитесь» – это не очень красиво»

Коко Гауфф рассказала, как на ее игру в повлиял конфликт с Белиндой Бенчич.

Они играли за выход в четвертьфинал тысячника в Пекине. Во втором сете швейцарка обратилась к судье на вышке – она жаловалась на то, что команда Гауфф слишком громко ее поддерживала. Когда американка что-то ответила Бенчич, та сказала ей: «С тобой никто не разговаривает. Она [судья на вышке] говорит со мной». 

– Во втором сете у вас была небольшая перепалка, она тогда вела по счету. Казалось, что это немного изменило ход матча.

– Да, я знала, что она сказала что-то моей команде, но я не знала, что именно. Мне передали, что это было «Заткнитесь». Я сама этого не слышала, поэтому могу опираться только на их слова.

Думаю, она разозлилась из-за того, что они за меня болели. На стадионе тихо, поэтому слышно обе команды. В двух предыдущих матчах я тоже хорошо слышала команды соперниц, потому что было тихо.

Меня это не раздражает. Я просто сказала ей, чтобы она вела себя уважительно. Вне корта я хорошо общалась с ее командой, и мы с ней хорошо ладили. Мне просто не понравился этот комментарий в адрес моей команды.

Вот и все. Мы двигаемся дальше. После этого я с ней больше не разговаривала. Она имеет право на свои чувства, а я имею право на свою реакцию.

– Повлияло ли это на вашу игру во втором сете?

– Да, сразу после этого, в следующем гейме, я была расстроена и сделала три двойные ошибки. Но потом я сказала себе, что не хочу больше проигрывать.

Я собралась. Думаю, это даже в каком-то смысле пошло мне на пользу. Иногда я играю лучше, когда злюсь, особенно если злюсь не на себя, а на что-то другое. Так что, думаю, это мне помогло. Но я не конфликтный человек и я не совсем не люблю конфликты на корте. Но такое случается, это спорт. Сегодня я довольна, что все сложилось в мою пользу.

– Часто ли у вас происходят такие ситуации? Я не говорю конкретно о вас, а в целом. Вы говорите, что вы не конфликтная. Как вы справляетесь, если это случается регулярно?

– Думаю, у меня было всего два подобных случая в туре. Один на US Open, и вот сегодня.

Как я с этим справляюсь – обычно я не говорю что-то первой, но реагирую очень быстро. Мне не нравится, когда люди проявляют неуважение. Я посчитала, что сказать моей команде «заткнитесь» – это не очень красиво. Тем более, они кричали после того, как я выиграла очко.

Я просто подумала, что теперь я обязана выиграть матч, особенно после этой ситуации. Наверное, во мне сыграло чуть-чуть упрямство – просто хотелось выиграть. Худшее, что может быть – проиграть после конфликта. Это как проиграть дважды. Так что я хотела победить, чтобы остаться в плюсе.

Конечно, я очень уважаю Белинду. Она отличная теннисистка, она вернулась в тур после рождения ребенка и показывает классный теннис. Я бы хотела, чтобы сегодня ничего такого не происходило, но как есть, – поделилась Гауфф на пресс-конференции.

В четвертьфинале она сыграет с Евой Лис.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
