Гауфф о выставочных турнирах: «Они ничем не отличаются от тренировочных матчей с другими игроками»

Коко Гауфф поделилась мыслями о расписании тура.

Напомним, в понедельник с турнира в Пекине снялось пять игроков, а сегодня Даниил Медведев не смог доиграть полуфинал против Лернера Тьена из-за судорог.

– Вчера Ига [Швентек] сказала на пресс-конференции, что вторая половина сезона тяжелая, потому что игроки устают. Хотелось бы услышать ваши мысли о все еще довольно новых правилах.

– Я понимаю, зачем правила ввели, про призовые и так далее. Согласна ли я с ними? Думаю, если смотреть с точки зрения бизнеса, в этом может быть смысл. Но если смотреть с точки зрения здоровья игроков, то я не очень согласна.

Я думаю, что я играла настолько много, насколько это вообще возможно. Невозможно успеть провести шесть «пятисотников». Это просто невозможно. Особенно сейчас, когда все больше турниров становятся двухнедельными, просто не имеет смысла так напрягать организм.

С учетом того, как построен сезон, то везде, кроме травяного отрезка, у тебя подряд два тысячника, потом «Большой шлем», а перед этим всем еще «пятисотник». И не всегда есть смысл ее играть, потому что впереди, скорее всего, четыре недели тенниса, а потом еще «Шлем». Плюс спонсорские обязательства и все такое.

Пока я играю, я бы очень хотела увидеть решение, которое сделало бы сезон короче. Я считаю, что это в каком-то смысле обесценивает сами «пятисотники». Например, я хотела сыграть в Вашингтоне в этом году. Но я знала, что не смогу сыграть и там, и потом провести по две недели в Цинциннати и Монреале. Думаю, из-за расписания это несправедливо по отношению к самому турниру.

Я бы очень хотела увидеть все сбалансированным так, чтобы игрокам и турнирам было немного легче принимать решения.

– Если сезон сократят, а этот разговор идет чуть ли не с [самого начала]...

– Да, я знаю (улыбается).

– ...должно ли там быть условие, что если сезон короче, то тогда не будет никаких выставочных турниров? Потому что многие игроки будут играть их в освободившиеся недели, а потом говорить в начале сезона, что они устали.

– Хороший вопрос. Но вообще я не та, кто сейчас играет много выставочных турниров.

Это бы зависело от того, как выглядел бы этот сокращенный сезон. Думаю, если бы у нас был четкая дата окончания сезона, то, возможно, можно было бы так сделать. Или хотя бы обозначить, что не должно быть никаких показательных матчей по ходу сезона.

Но я думаю, что когда сезон закончен, то у тебя должна быть возможность делать, что хочешь, как в других лигах – в НБА, женской НБА. Если они хотят играть за границей, они могут это делать.

Я думаю, что игроки будут играть выставочные турниры. Но, честно, они ничем не отличаются от тренировочных матчей с другими игроками. Это не так уж энергозатратно. Женщины никогда не играют на полную, потому что у нас нет ничего вроде «Шлема шести королей» или Кубка Лэйвера, где они и правда играют на полную. У нас такого нет.

Может, это было бы справедливо для мужчин, но у нас большинство выставочных турниров состоят буквально из одного матча.

Я думаю, что если тур захочет сократить сезон, то игроки пойдут навстречу. Это дискуссия с множеством нюансов. И думаю, это то, с чем игроки согласились бы, если бы это значило, что сезон заканчивался бы сейчас, а не в ноябре, – сказала Гауфф на пресс-конференции после выхода в четвертьфинала в Пекине.