Рублев проиграл 4-й матч подряд

Андрей Рублев проиграл четвертую встречу подряд.

Он уступил во втором круге «Мастерса» в Шанхае Йошихито Нишиоке – 6:2, 1:6, 4:6.

С августа россиянин не выиграл ни одного матча. Он уступил в четвертом круге US Open Феликсу Оже-Альяссиму, а затем на старте турниров в Ханчжоу и Пекине – Валентину Руайе и Флавио Коболли.

В прошлом году Рублев проиграл в Шанхае на той же стадии.