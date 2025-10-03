Циципас о сотрудничестве с отцом: «Мы приспособились к потребностям друг друга и создали подход к совместной работе, которым можно гордиться»

Стефанос Циципас поделился мыслями о работе с отцом.

Напомним, в августе 2024 года Стефанос уволил Апостолоса Циципаса с тренерской должности, заявив, что «разочарован» в нем. В июле 2025 года грек расстался с Гораном Иванишевичем и вернул в команду отца.

«Мы сильно изменили динамику отношений, и я действительно доволен тем, как мы теперь работаем. Для игрока очень важно иметь такие отношения с отцом.

Долгое время я хотел, чтобы все было именно так, и сейчас я счастлив. Мы приспособились к потребностям друг друга и создали подход к совместной работе, которым можно гордиться.

Мой отец много лет работает в туре, еще со времен выступлений моей матери. В его жизни теннис занимает огромную часть. Я горд называть его своим тренером и отцом. Но прежде всего он для меня отец, а уже потом тренер.

Я точно вижу наше текущее сотрудничество как что-то стабильное. В будущем меня бы интересовал человек, который мог бы работать с ним вместе. Очевидно, что он не молодеет, поэтому, если удастся найти подходящего человека, он сможет поддерживать отца, привнося свежий взгляд.

Это также позволило бы моему отцу немного отойти в сторону и больше наслаждаться жизнью. Жизнь – не только теннис. Я давно ему об этом напоминаю».