Надалю присвоили звание почетного доктора Саламанкского университета

Рафаэлю Надалю присвоили звание почетного доктора Саламанкского университета.

Саламанкский университет – один из старейших университетов Европы, основан в 1218 году. Звание почетного доктора присваивается выдающимся деятелям науки, искусства, спорта и общественной жизни за их достижения и вклад в развитие общества. Надаль стал первым спортсменом, удостоенным этой награды в истории университета.

В январе некоторые критики университета выражали сомнения по поводу правомерности получения испанцем этого звания.

«Для меня огромная честь быть первым спортсменом, удостоенным звания почетного доктора Саламанкского университета, который оставил столь глубокий след в культуре, обществе и мышлении Испании.

Спорт ежедневно напоминает нам, что, несмотря на наши различия, у нас много общего. Он учит уважать соперника, соревноваться с интенсивностью и честностью, а также ценить не только собственные победы, но и усилия других.

В мире, который, кажется, постоянно разделяется и поляризуется, я твердо верю, что спорт может стать мостом и пространством для общения, способствующего сосуществованию, дружелюбию и взаимному уважению.

Благодарю университет и всю Саламанку за оказанную любовь. Этот день навсегда останется со мной и вдохновляет продолжать быть верным тем ценностям, которым меня научил спорт. Огромное спасибо!» – написал Надаль в соцсети.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Рафаэля Надаля
