Бенчич пожаловалась на поведение команды Гауфф во время матча в Пекине

Белинда Бенчич была недовольна поведением команды Коко Гауфф на турнире в Пекине.

Они играли в четвертом круге тысячника.

Во время одной из смен сторон Бенчич обратилась к судье: «Когда я иду к задней линии и готовлюсь подавать, им не стоит ее поддерживать». Гауфф что-то ей сказала, после чего швейцарка сказала: «С тобой никто не разговаривает. Она [судья на вышке] говорит со мной».

После ответа американки Бенчич добавила: «Это я начала? Твоя команда общается [во время игры]... Я слишком стара для этих игр разума».

Бенчич уступила со счетом 6:4, 6:7(4), 2:6.