  • Джокович о жаре в Шанхае: «Пот льется ручьем, так что счета за стирку будут высокими»
0

Новак Джокович прокомментировал тяжелые погодные условия на «Мастерсе в Шанхае.

В Шанхае температура воздуха достигает 30 градусов, а влажность – 85%.

«Честно говоря, невероятно жарко и влажно. Не припомню, чтобы так было в Китае. Даже не помню, когда в последний раз играл в такой влажности.

Что есть, то есть – для меня, для соперника и для всех остальных игроков условия одинаковы. Нужно просто принять это и справляться. Пот льется ручьем, так что счета за стирку одежды, наверное, будут высокими на этой неделе, но это нормально. Надеюсь, смогу выдержать», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
