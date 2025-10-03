Джокович о жаре в Шанхае: «Пот льется ручьем, так что счета за стирку будут высокими»
Новак Джокович прокомментировал тяжелые погодные условия на «Мастерсе в Шанхае.
В Шанхае температура воздуха достигает 30 градусов, а влажность – 85%.
«Честно говоря, невероятно жарко и влажно. Не припомню, чтобы так было в Китае. Даже не помню, когда в последний раз играл в такой влажности.
Что есть, то есть – для меня, для соперника и для всех остальных игроков условия одинаковы. Нужно просто принять это и справляться. Пот льется ручьем, так что счета за стирку одежды, наверное, будут высокими на этой неделе, но это нормально. Надеюсь, смогу выдержать», – сказал Джокович на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
