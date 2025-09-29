  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Чжэн о том, что снялась с первого турнира после операции на локте: «Это нормально, я этого ожидала»
1

Чжэн о том, что снялась с первого турнира после операции на локте: «Это нормально, я этого ожидала»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала травму локтя.

Она снялась в турнира в Пекине в третьем сете третьего круга против Линды Носковой. До этого она не играла с «Уимблдона» и перенесла операцию на правом локте.

«Я много играла, дала большую нагрузку – и начала чувствовать дискомфорт. Это нормально, я этого ожидала. Поэтому решила: если боль будет усиливаться, я остановлюсь, чтобы не усугубить. 

Сейчас нужно все перепроверить, сделать МРТ и посмотреть, как дела с локтем после двух матчей. 

Хорошо, что я играю в теннис – так ты преодолеваешь преграду. Но в то же время нужно быть умной. Думаю, со временем ситуация улучшится», – сказала Чжэн на пресс-конференции после матча. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
