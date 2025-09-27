  • Спортс
  • Швентек о том, повлиял ли рейтинг на ее игру: «Я не веду себя иначе из-за того, что я №2. Я не думаю об этом каждый день – тем более во время матча»
Швентек о том, повлиял ли рейтинг на ее игру: «Я не веду себя иначе из-за того, что я №2. Я не думаю об этом каждый день – тем более во время матча»

Ига Швентек рассказала, повлияло ли на ее игру то, что она стала второй ракеткой.

Полька потеряла статус первой ракетки мира в конце прошлого сезона.

– Кажется, что за последний год-полтора ваша манера поведения на корте изменилась – вы стали более эмоциональной, более агрессивной. Правда ли это? И если да, то связано ли это с тем, что Арина [Соболенко] стала первой ракеткой мира, и вы стали играть решительнее, чтобы вернуть себе первую строчку?

– Спасибо за такой сверханализ...

Я даже не знаю, как ответить. Потому что я не стала другим человеком из-за того, что я теперь №2. Я не веду себя иначе из-за того, что я №2. Я не думаю об этом каждый день. И тем более я не думаю об этом во время матча, когда работаю.

Я могла измениться, потому что стала старше или опытнее, или, не знаю… Но, на мой взгляд, рейтинг тут вообще ни при чем.

Может, были турниры, как, например, в начале года, когда я выложила то объяснение – тогда, наверное, я и правда слишком много думала о первой строчке. Но это была буквально пара недель.

Я считаю, что поведение на корте не может меняться из-за таких вещей. Было бы странно, если бы это так сильно влияло. Думаю, это было бы не слишком здорово, – сказала полька на пресс-конференции после выхода в третий круг тысячника в Пекине.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
