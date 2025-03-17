Швентек прокомментировала то, что ударила мячом в сторону болбоя

Ига Швентек поделилась текстом, в котором рассказала о своем состоянии.

Во время полуфинала в Индиан-Уэллс против Мирры Андреевой (6:7(1), 6:1, 3:6) вторая ракетка мира ударила мячом о корт – тот отскочил рядом с болбоем.

«Один из моих любимых турниров в году позади. Я постепенно двигаюсь в нужном мне направлении и уезжаю, проделав большую работу, с множеством хороших воспоминаний и ценными уроками.

Я вижу, что в последнее время много говорят о моем поведении и эмоциях на корте. Хотя мне некомфортно объяснять свое поведение, пришло время поделиться своей точкой зрения, чтобы прекратить спекуляции и необоснованные теории.

Сначала о ситуации во время моего последнего матча.

Это правда – я выразила разочарование способом, которым не горжусь. У меня никогда не было намерения целиться мячом в кого-то, я просто хотела выпустить эмоции, ударив его о землю. Я сразу же извинилась перед болбоем, мы встретились взглядами и кивнули друг другу, когда я выразила сожаление, что все произошло рядом с ним. Я видела, как многие игроки бьют по мячу в порыве эмоций, и, честно говоря, не ожидала такой жесткой реакции. Обычно я контролирую такие порывы, так что, если говорить с долей шутки, у меня просто нет в этом опыта, и в этот момент я ошиблась с направлением.

Во-вторых, насчет выражения эмоций. Вторая половина прошлого года была для меня крайне сложной, особенно из-за положительного допинг-теста и того, как обстоятельства, не зависящие от меня, лишили меня возможности бороться за крупные цели в конце сезона. Это заставило меня многое переосмыслить. В Австралии, после неудачных выступлений в предыдущие годы, я играла без ожиданий, сосредоточившись только на своей работе, и понимая, что, несмотря на все усилия, этот Australian Open тоже может сложиться не в мою пользу. Из-за этого я сыграла очень хорошо и была близка к финалу.

А вот на Ближнем Востоке меня сильно накрыло осознание, что дело с моим положительным тестом, пропуск двух крупных турниров в октябре и мои исключительные результаты в первой половине прошлого года (четыре титула тысячников и победа на «Большом шлеме») продолжат влиять на мой рейтинг и фактически отнимут у меня шанс стать первой ракеткой мира. Это меня сильно расстроило. И это можно было заметить по игре в Дубае.

Я понимаю, что играть, застряв в прошлых разочарованиях из-за вещей, которые я не могу изменить, – не выход. Моя команда и я осознали эту проблему почти сразу (с их опытом, возможно, даже быстрее, чем можно было себе представить), но смена отношения требует времени, усилий и поддержки команды.

Это подводит меня к двум важным моментам.

Во-первых, работа над собой – это не что-то, чего можно достичь раз и навсегда. Иногда мы делаем два шага вперед и один назад. Я постоянно сталкиваюсь с новыми элементами этого пазла: обстоятельства меняются, мой опыт меняется, соперники меняются, и мне приходится постоянно адаптироваться. Это никогда не бывает легко, и сейчас для меня это особенно сложно. В спорте не играют роботы. У меня было три невероятных сезона, но ничего не дается просто так, и нет никаких гарантий, что результаты всегда будут приходить легко или что я смогу их контролировать. Такова жизнь, таков спорт. Иногда даже я об этом забываю.

Во-вторых, постоянное осуждение. Когда я полностью сосредоточена и не выражаю эмоций на корте, говорят, что я робот и что я веду себя не как человек. А теперь, когда я стала более эмоциональной, показываю чувства или борюсь с внутренними переживаниями, меня вдруг называют незрелой или истеричной. Это нездоровый стандарт – особенно если учитывать, что всего полгода назад я чувствовала, что карьера висит на волоске, три недели подряд плакала каждый день и не хотела выходить на корт. Сегодня, после всего пережитого, я все еще пытаюсь принять и осмыслить эти события.

Изменит ли этот пост что-то? Скорее всего, нет, потому что я хорошо вижу, как люди любят осуждать, строить теории и навязывать свои мнения. Но, возможно, несколько человек, которые действительно хотят понять, что я переживаю, смогут это сделать. В любом случае, эти внешние стандарты – не мои стандарты, и я не согласна, чтобы меня и команду загоняли в рамки чужих ожиданий.

Тем не менее, тем болельщикам, которые искренне меня поддерживают, я глубоко благодарена и хочу, чтобы вы знали, как сильно я ценю вашу доброту.

Я понимаю, что никогда не смогу угодить всем. Я иду своим путем. Я стремлюсь приносить радость тем, кто смотрит мои матчи, и вдохновлять детей, подавая положительный пример. Я много работаю над собой и ставлю перед собой амбициозные цели – возможно, порой даже слишком амбициозные. Но я искренне верю, что, даже если иногда делаю два шага вперед и один назад, в своем темпе я все же добьюсь целей.

Увидимся в Майами».