1

Андре Агасси: «Алькарас будто сочетает в себе Новака, Роджера и Рафу»

Андре Агасси сказал, почему считает Карлоса Алькараса сочетанием Большой тройки.

«Нет такого места в мире, куда бы он приехал, а публика была бы не на его стороне. И на это есть очевидные причины – он смесь последнего поколения, которое у нас было.

Я знаю, что Новак все еще играет, но Алькарас будто сочетает в себе Новака, Роджера и Рафу. Я учитываю то, насколько сильно может крутить мяч, то, что он играет в обороне как Новак и то, что у него есть то же тонкое чувство игры, что и у Федерера. Замечательно видеть все это на корте в игре одного человека».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
