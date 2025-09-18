  • Спортс
  Федерер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Финал «Ролан Гаррос» стал для меня тем матчем, который был нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены»
Федерер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Финал «Ролан Гаррос» стал для меня тем матчем, который был нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены»

Роджер Федерер прокомментировал соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

– Только что завершился US Open. И мне кажется, что у нас началась новая эра соперничества. Не знаю, согласитесь ли вы, но как будто бы мы в переходной точке после того, как не стало Большой тройки.

– Думаю, финал «Ролан Гаррос» стал для меня тем матчем, который был нам нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены. Чтобы по-настоящему принять это соперничество и те невероятные удары, которые сейчас демонстрируют Карлос и Янник. Мне кажется, Новак [Джокович] тоже к ним близок. В этом году он сыграл во всех четырех полуфиналах «Большого шлема». Это просто удивительно, – сказал Федерер в эфире CNBS.

Напомним, в этом году Алькарас и Синнер сыграли между собой в трех финалах «Больших шлемов»: «Ролан Гаррос», уйдя с трех матчболов, выиграл Алькарас, также ставший чемпионом US Open, «Уимблдон» выиграл Синнер.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: CNBS Television
