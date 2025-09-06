Алькарас – пятый игрок в истории, побеждавший Джоковича на всех покрытиях

Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в полуфинале US Open – 6:4, 7:6(4), 6:2.

Алькарас стал лишь пятым теннисистом в истории, обыгравшим Джоковича на всех покрытиях. До испанца это удавалось только Роджеру Федереру , Рафаэлю Надалю , Энди Маррею и Яннику Синнеру .

В 22 года и 111 дней Алькарас стал вторым самым молодым игроком, выходившим в финалы турниров «Большого шлема» на всех покрытиях в течение одного сезона. Быстрее это сделал лишь Бьорн Борг – в 1978 году, когда ему было 22 года и 84 дня.