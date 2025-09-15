  • Спортс
  • «Даня – экс-первая ракетка мира, он может позволить себе немного расслабиться». Мама Рублева считает, что Медведеву нужна пауза в карьере
Мама Андрея Рублева посоветовала Даниилу Медведеву взять паузу в карьере.

«Ни с кем эти вещи не обсуждала. Это мое личное субъективное мнение. Спортсменам важна энергия победителя – именно она помогает принять верное решение в решающий момент. Просто растратил эмоции: дом – семья. Но это не страшно: он отдохнет, восстановится. Он сильный парень и очень умный игрок.

Как мама спортсмена высокого уровня, знаю, насколько сильно устает психика абсолютно каждого человека: больше десяти лет без передышки. Даня – экс-первая ракетка мира, он может позволить себе немного расслабиться. Это не конец карьеры, а просто отдых. И это нормально. Когда ты истощен, сил для победы не хватает, их нужно заново накопить для того, чтобы в решающий момент нанести сопернику сокрушительный удар.

Если к нему пришла такая мысль, ее нужно исполнить. Почему нет? Это сумасшедший труд и рутинная работа, которая требует отдыха и накопления эмоционального фона для того, чтобы победить. Я верю в него и желаю хорошего отдыха», – сказала Марина Марьенко в комментарии для РИА Новости.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
