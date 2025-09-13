  • Спортс
  • Кафельников о Медведеве: «В следующем году ему исполнится уже 30 лет – это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут»
12

Кафельников о Медведеве: «В следующем году ему исполнится уже 30 лет – это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут»

Евгений Кафельников объяснил, почему не верит в камбэк Даниила Медведева.

«Поймите, проблема заключается в следующем: спортсмены в таком статусе никого не хотят слушать, они никого не воспринимают. Кого бы сейчас Медведеву ни дали, он не будет воспринимать этого человека как тренера, как наставника и выполнять все безукоризненно, что ему будут говорить. Это уже все.

У Медведева огромное количество титулов. Я не знаю, чего он хочет добиться, какая у него еще остается мотивация. Выиграть турнир Большого шлема? Вернуться на первую строчку в рейтинге? Я не знаю. Все, к сожалению, не так радужно, как многие хотят видеть. В следующем году ему исполнится уже 30 лет – это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?

Провальный сезон Медведева – только главное

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoДаниил Медведев
logoATP
logoЕвгений Кафельников
