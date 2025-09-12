Елена Веснина: «Медведев найдет себя и свою игру. Это вопрос времени и психологии»

Елена Веснина высказалась о спаде Даниила Медведева.

«Сейчас у Дани самая неприятная полоса в карьере – он проигрывает на ранних стадиях и не может пройти первый круг [на «Шлемах»]. Но он игрок очень высокого уровня, он уже был на вершине. Поэтому я думаю, что это вопрос времени, вопрос психологии, когда он найдет свою игру, найдет самого себя в плане того, как вытаскивать сложные матчи».

Также экс-первая ракетка мира в паре сравнила Марию Шарапову и Арину Соболенко .

«Шарапова сильнее в плане психологии и умения настраиваться на финалы. Но физически, по силе удара и мощи, Соболенко, думаю, превосходит. Сложно сравнивать – они играли в разное время и с разной конкуренцией. Но обе – невероятно крутые теннисистки, которыми можно восхищаться», – цитирует Веснину «Совспорт».