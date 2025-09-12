Алькарас подтвердил участие в Кубке Лэйвера и турнире в Токио (Marca)

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вернется к тренировкам 13 сентября.

Как пишет Marca, в понедельник Алькарас должен вылететь в Сан-Франциско для участия в Кубке Лэйвера. Командный выставочный турнир пройдет 19-21 сентября. Оттуда испанец отправится в Токио, где 24 сентября стартует турнир ATP 500.

На оба турнира с Алькарасом поедет второй тренер Самуэль Лопес. Главный тренер Хуан Карлос Ферреро будет сопровождать его на «Мастерсе» в Шанхае.