Алькарас подтвердил участие в Кубке Лэйвера и турнире в Токио (Marca)
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вернется к тренировкам 13 сентября.
Как пишет Marca, в понедельник Алькарас должен вылететь в Сан-Франциско для участия в Кубке Лэйвера. Командный выставочный турнир пройдет 19-21 сентября. Оттуда испанец отправится в Токио, где 24 сентября стартует турнир ATP 500.
На оба турнира с Алькарасом поедет второй тренер Самуэль Лопес. Главный тренер Хуан Карлос Ферреро будет сопровождать его на «Мастерсе» в Шанхае.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: marca.com
