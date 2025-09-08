  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тренер Алькараса о подготовке к US Open: «Мы тренировались 15 дней, сосредоточившись на тех элементах, которые помогут обыграть Синнера»
0

Тренер Алькараса о подготовке к US Open: «Мы тренировались 15 дней, сосредоточившись на тех элементах, которые помогут обыграть Синнера»

Хуан Карлос Ферреро рассказал о подготовке Карлоса Алькараса перед US Open.

Испанец обыграл Янника Синнера в финале US Open – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Мы тренировались около 15 дней, сосредоточившись на тех элементах, которые помогут обыграть Янника. Мы понимаем, что на харде Синнер всегда очень опасен. Благодаря этим тренировкам Карлос ясно увидел, над чем нужно работать. Я уделил этому максимум внимания.

Мы отлично подготовились к матчу – пересмотрели несколько игр, разобрали конкретные детали, на которые нужно было обратить внимание. Карлос сделал все на 100%. Его игра была идеальной. Он принял решение постоянно идти вперед и оказывать давление. Думаю, это было одним из ключевых моментов.

Мы постоянно говорим о том, что он должен получать удовольствие на корте, не перегружать себя стрессом и играть смело. Думаю, это дается ему легче, чем другим».

Величие Карлоса Алькараса в 8 цифрах

Алькарас? АлькАрас? АлькарАс? Как правильно говорить фамилию чемпиона US Open?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
logoATP
logoUS Open
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoХуан Карлос Ферреро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сан-Паулу (WTA). 1-й круг. Дьяченко сыграет с Риерой, Томлянович – с Родригес, Сьерра – с Хартоно
сегодня, 13:28
Алькарас о победе на US Open: «Не ожидал, что за весь турнир отдам подачу всего три раза»
5сегодня, 13:09
Алькарас не поможет Испании в матче со сборной Дании на Кубке Дэвиса
2сегодня, 12:22
Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева выпала из топ-5, Анисимова поднялась на четвертую строчку
8сегодня, 11:55
Кафельников о переменах в команде Медведева: «Кого угодно давай – вряд ли что-то поменяется»
8сегодня, 11:30
Теннисная капибара раздает призы. Фен Dyson, ракетка Wilson и другие
сегодня, 11:30Тесты и игры
Алькарас рассказал, какие татуировки сделает в честь победы на US Open
3сегодня, 10:55
Синнер об ошибках в начале третьего сета финала US Open: «Такое случается. Я не машина, тоже ошибаюсь»
5сегодня, 10:29
Тарпищев внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
9сегодня, 09:42
Чемпионская гонка ATP. Алькарас – лидер, Рублев – 11-й, Хачанов – 13-й, Медведев – вне топ-20
11сегодня, 08:37
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото