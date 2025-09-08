Тренер Алькараса о подготовке к US Open: «Мы тренировались 15 дней, сосредоточившись на тех элементах, которые помогут обыграть Синнера»

Хуан Карлос Ферреро рассказал о подготовке Карлоса Алькараса перед US Open.

Испанец обыграл Янника Синнера в финале US Open – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Мы тренировались около 15 дней, сосредоточившись на тех элементах, которые помогут обыграть Янника. Мы понимаем, что на харде Синнер всегда очень опасен. Благодаря этим тренировкам Карлос ясно увидел, над чем нужно работать. Я уделил этому максимум внимания.

Мы отлично подготовились к матчу – пересмотрели несколько игр, разобрали конкретные детали, на которые нужно было обратить внимание. Карлос сделал все на 100%. Его игра была идеальной. Он принял решение постоянно идти вперед и оказывать давление. Думаю, это было одним из ключевых моментов.

Мы постоянно говорим о том, что он должен получать удовольствие на корте, не перегружать себя стрессом и играть смело. Думаю, это дается ему легче, чем другим».

