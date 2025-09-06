Алькарас о том, что поменяет стрижку в случае победы на US Open: «Будет еще лучше. Это сюрприз!»

Карлос Алькарас рассказал, что сделает новую стрижку, если победит на US Open.

Перед стартом турнира испанец постригся налысо из-за того, что его брат не справился с машинкой .

– Карлос, мне интересно. Ты оставишь эту стрижку, если выиграешь US Open?

– Будет еще лучше (смеется). Вы увидите. Это сюрприз! – сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале вторая ракетка мира встретится с Янником Синнером .

Алькарас убил мечту Джоковича о 25-м «Большом шлеме»

Синнер и Алькарас – в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества