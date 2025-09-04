Синнер, Джокович и Соболенко вышли в 1/2 финала на всех «Шлемах» сезона
Три игрока вышли в полуфинал на всех «Больших шлемах» в 2025-м.
Янник Синнер. Выиграл Australian Open и «Уимблдон», проиграл в финале «Ролан Гаррос», в 1/2 US Open встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
Новак Джокович. На Australian Open снялся в полуфинале против Александра Зверева, на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» проиграл Синнеру, на US Open встретится с Карлосом Алькарасом.
Арина Соболенко. В финале Australian Open уступила Мэдисон Киз, в финале «Ролан Гаррос» – Коко Гауфф, в 1/2 «Уимблдона» – Аманде Анисимовой, на US Open сыграет с Джессикой Пегулой.
Синнер отнял у тренера кроссовки (и вышел в 1/2), Демон превращается в Рублева. Среда на US Open
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
