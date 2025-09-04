Синнер, Джокович и Соболенко вышли в 1/2 финала на всех «Шлемах» сезона

Три игрока вышли в полуфинал на всех «Больших шлемах» в 2025-м.

Янник Синнер . Выиграл Australian Open и «Уимблдон », проиграл в финале «Ролан Гаррос», в 1/2 US Open встретится с Феликсом Оже-Альяссимом .

Новак Джокович . На Australian Open снялся в полуфинале против Александра Зверева , на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» проиграл Синнеру, на US Open встретится с Карлосом Алькарасом .

Арина Соболенко . В финале Australian Open уступила Мэдисон Киз , в финале «Ролан Гаррос » – Коко Гауфф , в 1/2 «Уимблдона» – Аманде Анисимовой , на US Open сыграет с Джессикой Пегулой .

