16

Синнер, Джокович и Соболенко вышли в 1/2 финала на всех «Шлемах» сезона

Три игрока вышли в полуфинал на всех «Больших шлемах» в 2025-м.

Янник Синнер. Выиграл Australian Open и «Уимблдон», проиграл в финале «Ролан Гаррос», в 1/2 US Open встретится с Феликсом Оже-Альяссимом

Новак Джокович. На Australian Open снялся в полуфинале против Александра Зверева, на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» проиграл Синнеру, на US Open встретится с Карлосом Алькарасом

Арина Соболенко. В финале Australian Open уступила Мэдисон Киз, в финале «Ролан Гаррос» – Коко Гауфф, в 1/2 «Уимблдона» – Аманде Анисимовой, на US Open сыграет с Джессикой Пегулой

Синнер отнял у тренера кроссовки (и вышел в 1/2), Демон превращается в Рублева. Среда на US Open

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
