Жюстин Энен: «Не вижу прогресса в игре Гауфф. В ее возрасте теннисистка должна продолжать расти и развиваться»

Жюстин Энен прокомментировала поражение Коко Гофф от Наоми Осаки на US Open.

Американка уступила со счетом 3:6, 2:6.

«С самого начала матча было заметно, что Коко вернулась к своим старым проблемам: не столько с подачей, сколько с форхендом. Это выглядело ужасно. Конечно, давление на US Open для нее колоссальное, но все же меня тревожит другое: за весь сезон, и дело даже не в результатах, я не вижу прогресса в ее игре. В таком возрасте теннисистка должна продолжать расти и развиваться», – сказала Энен .