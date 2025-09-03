Жюстин Энен: «Не вижу прогресса в игре Гауфф. В ее возрасте теннисистка должна продолжать расти и развиваться»
Жюстин Энен прокомментировала поражение Коко Гофф от Наоми Осаки на US Open.
Американка уступила со счетом 3:6, 2:6.
«С самого начала матча было заметно, что Коко вернулась к своим старым проблемам: не столько с подачей, сколько с форхендом. Это выглядело ужасно. Конечно, давление на US Open для нее колоссальное, но все же меня тревожит другое: за весь сезон, и дело даже не в результатах, я не вижу прогресса в ее игре. В таком возрасте теннисистка должна продолжать расти и развиваться», – сказала Энен.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
