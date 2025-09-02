  • Спортс
  • Гауфф о выступлении на US Open: «Если бы я продолжала играть так, как в Цинциннати, то вылетела бы уже в первом круге»
1

Гауфф о выступлении на US Open: «Если бы я продолжала играть так, как в Цинциннати, то вылетела бы уже в первом круге»

Коко Гауфф прокомментировала поражение от Наоми Осаки в четвертом круге US Open.

Американка уступила 3:6, 2:6.

«Странная игра. Думаю, я подавала лучше, чем в предыдущих матчах, но слишком много ошибалась на задней линии.

Я стараюсь мыслить более позитивно. После матча я была очень разочарована и буквально разрыдалась в разговоре с командой. Но, выслушав их мнение, я увидела и много положительных моментов. Думаю, если бы я продолжала играть так, как в Цинциннати, то вылетела бы уже в первом круге. А здесь заметно прибавила в плане подачи от начала турнира до сегодняшнего дня. Теперь нужно собрать все элементы вместе.

Я изначально понимала, что для меня этот турнир будет непростым, но после предыдущего матча почувствовала уверенность. Поэтому это поражение воспринимается особенно болезненно – возможно, даже сильнее, чем если бы оно произошло в первом или втором круге».

О давлении из-за результатов

«В 21 год я слишком сильно на себя давлю. Я вижу, насколько успешно в туре выступают 25-26-летние девушки. И эта мысль меня вдохновляет: если в течение ближайших четырех лет я буду работать так же упорно, как сейчас, и делать правильные вещи, то представьте, на каком уровне может оказаться моя игра». 

О планах на конец сезона

«Сейчас у меня начнется тренировочный блок, который продлится до турнира в Пекине. Для меня окончание US Open – это что-то вроде предсезонки перед Australian Open. Результаты в ближайшие недели меня не волнуют, главное – прибавить и подойти готовой к турнирам «Большого шлема».

Также Гауфф объявила, что пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне.

Синнер растоптал Бублика, Осака почти взяла титул, Мирра и Шнайдер – в 1/4. Главное с US Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
