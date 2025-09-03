Тэйлор Таунсенд: «Существует предубеждение, что если ты играешь в паре, то не можешь быть сильным в одиночке. Это мышление нужно менять»

Тэйлор Таунсенд высказалась о важности парного тенниса.

«Парный разряд – это не второстепенная игра и не отдельный вид спорта. Он столь же сложен и, к тому же, требует других навыков. Здесь нужна та же дисциплина, концентрация, настрой и интенсивность, но вместе с тем и другие инструменты.

Мы с Кэт [Катериной Синяковой ] всегда открыто говорим об этом, стараясь изменить восприятие парного тенниса. Существует предубеждение, что если ты играешь в паре, то не можешь быть сильным в одиночке. Это мышление нужно менять. Нет необходимости выбирать между дисциплинами – можно успешно выступать и в одиночке, и в паре», – сказала Таунсенд на пресс-конференции.

Бублик о парном теннисе: «Это ненастоящий теннис. Все очень просто: если не можешь играть одиночку, то играешь пару, если не можешь играть пару, то играешь в падел»

