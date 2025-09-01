Таунсенд после поражения от Крейчиковой на US Open: «Я показываю теннис, который нужен, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»

139-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд высказалась об уровне своего тенниса.

В четвертом круге US Open американка проиграла Барборе Крейчиковой со счетом 6:1, 6:7(13), 3:6. По ходу матча она упустила восемь матчболов.

«Я нахожусь ровно там, где нужно быть. Вот и все. Я показываю теннис, который нужен, чтобы быть в топ-20, топ-10 и выиграть турнир «Большого шлема». Она [Крейчикова] двукратная чемпионка «Шлемов». Я уже обыгрывала чемпионку «Большого шлема» на этом турнире (во втором круге американка победила чемпионку «Ролан Гаррос»-2017 Алену Остапенко – Спортс’’). У меня есть все, что нужно», – сказала Таунсенд на пресс-конференции.

