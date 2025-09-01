Таунсенд о поддержке от четырехлетнего сына: «Он сказал, что проигрывать – это нормально. Я стараюсь перенять такой настрой»
В четвертом круге американка проиграла Барборе Крейчиковой со счетом 6:1, 6:7(13), 3:6. По ходу матча она упустила восемь матчболов.
Ее четырехлетний сын Эйден Джонсон смотрел матч на стадионе.
«После матча он подошел и сказал: «Мама, давай вместе потренируемся». Я ответила: «Я только что играла три часа, не хочу тренироваться». Эйден повторил: «Давай сделаем несколько приседаний».
Типичное поведение детей. Им просто все равно, они не понимают (смеется). Затем я призналась, что проиграла. Он сказал: «Это нормально». Я стараюсь перенять такой настрой», – сказала Таунсенд на пресс-конференции.
