Винус после вылета с US Open: «Надеюсь сыграть еще в этом году, но, честно говоря, я сама пока не знаю»

Винус Уильямс рассказала, будет ли еще играть на турнирах в 2025 году.

45-летняя американка дошла до четвертьфинала US Open в паре с Лейлой Фернандес . Там они уступили первым сеяным Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд 1:6, 2:6.

«У меня есть обязательства, места, где меня ждут в ближайшие недели. Я отношусь к этому очень серьезно и никогда бы не стала отменять такие вещи. Если появится возможность, надеюсь сыграть еще в этом году, но, честно говоря, я сама пока не знаю», – сказала Винус на пресс-конференции.

В одиночке Уильямс-старшая проиграла в первом круге Каролине Муховой (3:6, 6:2, 1:6).