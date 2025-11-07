Рыбакина одержала 30-ю победу над соперницей из топ-10 и впервые вышла в финал итогового

Елена Рыбакина вышла в финал итогового турнира WTA.

Елена Рыбакина обыграла №5 Джессику Пегулу в полуфинале итогового турнира. Матч закончился со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Казахстанка вышла в 22-й финал в карьере и первый на итоговом.

Рыбакина одержала 30-ю победу над топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки –30:27.

Кроме того, она выиграла шестой матч против топ-10 подряд. Она сравнялась с Ариной Соболенко и делит с ней первое место по этому показателю в 2025 году.

В финале она сыграет с Соболенко или Амандой Анисимовой .