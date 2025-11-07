0

Норри второй год подряд вышел в финал в Меце

Кэмерон Норри вышел в финал турнира в Меце.

Кэмерон Норри обыграл 42-ю ракетку мира Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в Меце.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Норри вышел в 16-й финал на уровне тура и первый с прошлого года в Меце – тогда он уступил на этой стадии Бенжамену Бонзи. В целом его статистика в финалах – 5:10.

Также британец стал вторым игроком в истории турнира, которому удалось выйти в финал два года подряд, после Жо-Вильфреда Тсонга (2011–2013).

Дальше он встретится с Лернером Тьеном или Виталием Сачко.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
