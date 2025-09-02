Винус Уильямс: «Если бы Серена приехала на US Open, для нас обеих это было бы классно – мы бы взяли ее на корт как тренера»

Винус Уильямс рассказала о поддержке сестры после выхода в 1/4 парного US Open.

«Она точно тренирует меня на расстоянии. Очень переживает, когда смотрит мои матчи, так волнуется. Дома у нее дети, и они тоже следят за матчами. Все за нас болеют.

Если бы она приехала, для нас обеих это было бы классно – мы бы взяли ее на корт как тренера. И даже заставили бы поиграть, хотя она делает это не так часто.

Наверное, лучше, что ее здесь нет – мы бы точно начали над ней подшучивать», – сказала Винус на пресс-конференции.

В четвертьфинале парного US Open Уильямс-старшая и Лейла Фернандес сыграют с Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд .