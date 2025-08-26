45-летняя Винус Уильямс: «Во время подготовки к возвращению у меня не было выходных. Я не ходила ужинать, не встречалась с друзьями»
45-летняя Винус Уильямс прокомментировала выступление на US Open.
В первом круге она проиграла Каролине Муховой – 3:6, 6:2, 1:6.
«Для меня возвращение на корт – это шанс сыграть более здоровой. Когда играешь нездоровой, у тебя все мысли об этом. Это не только физическое состояние. И приятно, что сейчас я свободнее.
Я играла с ней в 2020-м, и мне было так неприятно. У меня были сильные боли. По сравнению с нынешним состоянием – это день и ночь. И я благодарна за возможность сыграть, когда я чувствую себя лучше, когда у меня есть реальный шанс.
Во время подготовки к возвращению у меня не было выходных. Я не ходила ужинать, не встречалась с друзьями. Три месяца я только тренировалась. И после каждого проигранного матча старалась стать лучше».
Где Медведев будет в следующем году?8485 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости