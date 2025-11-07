Рыбакина о проблемах с плечом: «Остался всего один матч, поэтому сделаю все возможное, чтобы восстановиться»

Елена Рыбакина: сделаю все возможное, чтобы восстановиться после травмы плеча.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась эмоциями после выхода в финал итогового турнира. В 1/2 она обыграла Джессику Пегулу со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

«Это была очень сложная игра. С Джессикой всегда трудно. Она начала довольно хорошо, а я немного медлила. Все происходило очень быстро, она сделала брейк. Так что вернуться было непросто. Но я рада, что во втором сете мне удалось найти свою игру и выиграть в этой непростой битве.

Определенно подача помогла мне в нужные моменты (Рыбакина 15 раз подала навылет – Спортс’’). Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Я рада, что в итоге смогла заставить себя выложиться еще больше и выиграть».

Также казахстанка ответила на вопрос о травме плеча. Ранее Рыбакина рассказала, что начала испытывать дискомфорт на разминке перед матчем третьего раунда группового этапа.

«Мне пришлось немного подстроиться. На данный момент я стараюсь выкладываться на максимум. Знаю, что остался всего один матч, поэтому сделаю все возможное вместе с командой, чтобы восстановиться, но при этом не усугубить ситуацию. Скоро будет перерыв в сезоне, так что посмотрим. Пока я справляюсь и надеюсь, что к завтрашнему дню все будет в порядке», – сказала Рыбакина в интервью на корте.