  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина о проблемах с плечом: «Остался всего один матч, поэтому сделаю все возможное, чтобы восстановиться»
5

Рыбакина о проблемах с плечом: «Остался всего один матч, поэтому сделаю все возможное, чтобы восстановиться»

Елена Рыбакина: сделаю все возможное, чтобы восстановиться после травмы плеча.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась эмоциями после выхода в финал итогового турнира. В 1/2 она обыграла Джессику Пегулу со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

«Это была очень сложная игра. С Джессикой всегда трудно. Она начала довольно хорошо, а я немного медлила. Все происходило очень быстро, она сделала брейк. Так что вернуться было непросто. Но я рада, что во втором сете мне удалось найти свою игру и выиграть в этой непростой битве.

Определенно подача помогла мне в нужные моменты (Рыбакина 15 раз подала навылет – Спортс’’). Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Я рада, что в итоге смогла заставить себя выложиться еще больше и выиграть».

Также казахстанка ответила на вопрос о травме плеча. Ранее Рыбакина рассказала, что начала испытывать дискомфорт на разминке перед матчем третьего раунда группового этапа.

«Мне пришлось немного подстроиться. На данный момент я стараюсь выкладываться на максимум. Знаю, что остался всего один матч, поэтому сделаю все возможное вместе с командой, чтобы восстановиться, но при этом не усугубить ситуацию. Скоро будет перерыв в сезоне, так что посмотрим. Пока я справляюсь и надеюсь, что к завтрашнему дню все будет в порядке», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
травмы
logoWTA Finals
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Соболенко вышла в 40-й финал в карьере
29 секунд назад
Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Соболенко обыграла Анисимову, Рыбакина – Пегулу
13 минут назад
Музетти о том, что не выигрывал титул с 2022-го: «Надеюсь, завтра все изменится. У меня две цели: первая – выиграть турнир, а вторую вы, наверное, знаете»
17 минут назад
Музетти нужно обыграть Джоковича, чтобы квалифицироваться на итоговый. Итальянец уступает в личке 1:8
42 минуты назад
Афины (ATP). Джокович, Музетти вышли в финал
49 минут назад
19-летний Тьен вышел во второй финал на уровне тура
сегодня, 18:48
Рыбакина – первая теннисистка с 2016-го, выполнившая 500 подач навылет за сезон
сегодня, 18:32
Мец (ATP). Тьен и Норри вышли в финал
сегодня, 18:18
Джокович о победе над Ганфманном в Афинах: «Я показал свой лучший теннис на этом турнире»
сегодня, 17:35
Рыбакина одержала 30-ю победу над соперницей из топ-10 и впервые вышла в финал итогового
сегодня, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59