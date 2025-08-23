Винус Уильямс: «Я всегда буду играть в теннис. Это в моей ДНК»

45-летняя Винус Уильямс поделилась ожиданиями от US Open.

Американка получила wild card на US Open и в первом круге сыграет с 11-й сеяной Каролиной Муховой.

«Я хочу играть на своем лучшем уровне. Я жду от самой себя, что буду выжимать из себя максимум. И это все, чего может желать любой игрок. Я играла меньше, чем остальные, так что передо мной более сложная задача. Я просто стараюсь получать удовольствие, оставаться расслабленной и быть своей лучшей версией.

В трех матчах летом я сделала ровно то, что нужно было. Сейчас если ударяю слишком сильно, то мяч улетает в аут. Так что я попробую бить не так мощно, чтобы он попадал в корт. Но хорошая новость в том, что мне нравится контролировать розыгрыши. Для меня это отличный стиль игры.

Мне кажется, я всегда буду играть в теннис. Это в моей ДНК. Так что неважно, я говорю про сейчас или про то, что будет через 30 лет. Если на то будет божья воля, я буду здесь, мы все будем здесь, все будем отбивать мячи. Может быть, я вернусь посмотреть.

Может быть, я буду говорить, что делала это лучше, но это будет неправдой. Но в любом случае теннис всегда будет одной из самых важных частей моей жизни», – сказала Винус на пресс-конференции перед турниром.