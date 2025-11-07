  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о победе над Ганфманном в Афинах: «Я показал свой лучший теннис на этом турнире»
5

Джокович о победе над Ганфманном в Афинах: «Я показал свой лучший теннис на этом турнире»

Новак Джокович: сегодня я показал свой лучший теннис.

Новак Джокович прокомментировал победу над Янником Ганфманном в полуфинале турнира в Афинах – 6:3, 6:4.

«Спасибо, что снова заполнили этот потрясающий стадион. Это мой третий матч на центральном корте, но каждый раз, когда выхожу туда, я поражаюсь. Я играл на многих красивейших аренах мира, но могу с уверенностью сказать, что эта – одна из трех лучших, где мне доводилось выступать.

Думаю, сегодня я показал свой лучший теннис на этом турнире – и в самый нужный момент. Ганфманн очень опасен: мощно подает, играет агрессивно, поэтому мне нужно было сохранять концентрацию. Во втором сете я уступал брейк, но сумел сохранить спокойствие. С нетерпением жду финала», – сказал Джокович в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoНовак Джокович
logoЯнник Ганфманн
logoATP
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мец (ATP). Тьен и Норри вышли в финал
8 минут назад
Рыбакина о проблемах с плечом: «Остался всего один матч, поэтому сделаю все возможное, чтобы восстановиться»
18 минут назад
Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Соболенко играет с Анисимовой, Рыбакина победила Пегулу
42 минуты назадLive
Рыбакина одержала 30-ю победу над соперницей из топ-10 и впервые вышла в финал итогового
59 минут назад
Афины (ATP). Музетти играет с Кордой, Джокович вышел в финал
сегодня, 17:11Live
Норри второй год подряд вышел в финал в Меце
сегодня, 16:51
Джокович прервал серию из четырех поражений в 1/2 и вышел в 144-й финал
сегодня, 16:30
Дрэйпер о недовольстве игроков проблемами в туре: «Теннисисты не всегда жалуются только потому, что хотят больше денег – они добиваются улучшений»
сегодня, 15:47
ATP перенесет молодежный итоговый из Джидды с 2026-го. Саудовская Аравия отказалась от пятилетнего соглашения (The National)
сегодня, 14:38
Потапова выложила фото с Грикспором с отдыха на Мальдивах
сегодня, 13:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59