Джокович о победе над Ганфманном в Афинах: «Я показал свой лучший теннис на этом турнире»

Новак Джокович: сегодня я показал свой лучший теннис.

Новак Джокович прокомментировал победу над Янником Ганфманном в полуфинале турнира в Афинах – 6:3, 6:4.

«Спасибо, что снова заполнили этот потрясающий стадион. Это мой третий матч на центральном корте, но каждый раз, когда выхожу туда, я поражаюсь. Я играл на многих красивейших аренах мира, но могу с уверенностью сказать, что эта – одна из трех лучших, где мне доводилось выступать.

Думаю, сегодня я показал свой лучший теннис на этом турнире – и в самый нужный момент. Ганфманн очень опасен: мощно подает, играет агрессивно, поэтому мне нужно было сохранять концентрацию. Во втором сете я уступал брейк, но сумел сохранить спокойствие. С нетерпением жду финала», – сказал Джокович в интервью на корте.