Кириос хочет устроить «Битву полов» с Соболенко: «Она сейчас на пике формы, но я уверен, что выиграю»
«Мы с Соболенко думаем провести «Битву полов» ближе к концу года. Корт на ее стороне будет немного меньше, будет только одна подача – как в UTS. Считаю это идеальным форматом для современного тенниса.
Думаем провести матч в Гонконге. Честно, немного нервничаю – она сейчас на пике форме. Но я все равно уверен, что выиграю», – сказал Кириос.
Оригинальная «Битва полов» состоялась 20 сентября 1973 года в Хьюстоне. Матч между 29-летней Билли Джин Кинг и 55-летним Бобби Риггсом закончился победой американки со счетом 6:4, 6:3, 6:3.
Сообщалось, что на стадионе собралось 30 492 человека, еще 90 миллионов посмотрели матч по телевидению.
Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом.
В конце 90-х сестры Уильямс проиграли мужчине. До матча он выпивал, а в перерывах курил Marlboro