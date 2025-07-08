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Кириос хочет устроить «Битву полов» с Соболенко: «Она сейчас на пике формы, но я уверен, что выиграю»

Ник Кириос объявил о планах устроить «Битву полов» с Ариной Соболенко.

«Мы с Соболенко думаем провести «Битву полов» ближе к концу года. Корт на ее стороне будет немного меньше, будет только одна подача – как в UTS. Считаю это идеальным форматом для современного тенниса.

Думаем провести матч в Гонконге. Честно, немного нервничаю – она сейчас на пике форме. Но я все равно уверен, что выиграю», – сказал Кириос.

Оригинальная «Битва полов» состоялась 20 сентября 1973 года в Хьюстоне. Матч между 29-летней Билли Джин Кинг и 55-летним Бобби Риггсом закончился победой американки со счетом 6:4, 6:3, 6:3.

Сообщалось, что на стадионе собралось 30 492 человека, еще 90 миллионов посмотрели матч по телевидению.

Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом.

В конце 90-х сестры Уильямс проиграли мужчине. До матча он выпивал, а в перерывах курил Marlboro

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @talkSPORT
logoАрина Соболенко
logoНик Кириос
logoБилли Джин Кинг
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