Феликс Оже-Альяссим: «На следующий день после финала US Open у меня примерка свадебного костюма, но мне придется ее отложить, если я сыграю в воскресенье»

Феликс Оже-Альяссим рассказал, как проходит подготовка к свадьбе.

Канадец в сентябре женится на Нине Гайби, с которой встречается с 2019 года.

«Через две недели после US Open у меня запланирована свадьба. На следующий день после финала у меня примерка свадебного костюма, но мне придется ее отложить, если я сыграю в воскресенье. Все остальное уже готово. Было бы слишком тяжело одновременно готовиться к свадьбе и играть здесь.

Посмотрим, как пройдут последние дни турнира, а потом уже переключусь на подготовку к важному личному событию», – сказал Оже-Альяссим .

Вчера Оже-Альяссим обыграл Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:4) и вышел в четвертьфинал. Дальше он сыграет с Алексом де Минауром.

Рублев вылетел с US Open – соперник съел озверина