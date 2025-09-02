Феликс Оже-Альяссим: «На следующий день после финала US Open у меня примерка свадебного костюма, но мне придется ее отложить, если я сыграю в воскресенье»
Феликс Оже-Альяссим рассказал, как проходит подготовка к свадьбе.
Канадец в сентябре женится на Нине Гайби, с которой встречается с 2019 года.
«Через две недели после US Open у меня запланирована свадьба. На следующий день после финала у меня примерка свадебного костюма, но мне придется ее отложить, если я сыграю в воскресенье. Все остальное уже готово. Было бы слишком тяжело одновременно готовиться к свадьбе и играть здесь.
Посмотрим, как пройдут последние дни турнира, а потом уже переключусь на подготовку к важному личному событию», – сказал Оже-Альяссим.
Вчера Оже-Альяссим обыграл Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:4) и вышел в четвертьфинал. Дальше он сыграет с Алексом де Минауром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости