Осака о словах Остапенко в адрес Таунсенд: «Это одно из худших, что можно сказать темнокожему теннисисту в спорте, где большинство игроков – белые»

Наоми Осака раскритиковала поведение Алены Остапенко на US Open.

Ранее латвийка после поражения от Тэйлор Таунсенд во втором круге сказала ей, что у нее нет «ни класса, ни образования». «Она сказала, что посмотрим, что будет, когда мы встретимся за пределами США», – прокомментировала Таунсенд.

Позже Остапенко объяснила свое поведение тем, что, по ее мнению, Таунсенд не соблюдала правила.

«Это одно из худших, что можно сказать темнокожему теннисисту в спорте, где большинство игроков – белые.

К тому же момент был абсолютно неподходящий, и адресовано это было, наверное, худшему возможному человеку. Не знаю, понимает ли Остапенко, какое историческое значение эта фраза имеет в Америке», – сказала Осака на пресс-конференции.