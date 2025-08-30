Остапенко извинилась за слова в адрес Таунсенд: «Под словом «образование» я имела в виду лишь теннисный этикет»
Алена Остапенко принесла извинения за слова после матча с Тэйлор Таунсенд.
Латвийка после поражения от Таунсенд во втором круге US Open сказала ей, что у нее нет «ни класса, ни образования».
«Всем привет! Хочу извиниться за то, что сказала во время матча второго круга. Английский не мой родной язык, и когда я употребила слово «образование», я имела в виду то, что считаю теннисным этикетом. Но я понимаю, что слова, которые я использовала, могли оскорбить многих людей за пределами теннисного корта. Я благодарна за поддержку. Я продолжаю учиться и расти как человек и как теннисистка. Нью-Йорк, до встречи в следующем году!», – написала Остапенко в соцсети.
Где Медведев будет в следующем году?17796 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Алены Остапенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости