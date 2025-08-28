Соболенко о поведении Остапенко: «Она хорошая, но у нее есть некоторые вещи в жизни, с которыми она сталкивается, некоторые трудности»

Арина Соболенко объяснила поведение Алены Остапенко на US Open.

Ранее латвийка после поражения от Тэйлор Таунсенд во втором круге сказала ей, что у нее нет «ни класса, ни образования». «Она сказала, что мы посмотрим, что будет, когда мы встретимся за пределами США», – прокомментировала Таунесенд.

Позже Остапенко объяснила свое поведение тем, что, по ее мнению, Таунсенд не соблюдала правила.

– Вы видели инцидент между Таунсенд и Остапенко?

– На самом деле, я говорила с Аленой после матча. Во время диалога я не была в курсе того, что произошло.

Я должна сказать, что она хорошая. Просто иногда она теряет контроль. У нее есть... некоторые вещи в жизни, с которыми она сталкивается, некоторые трудности. Поэтому я просто постаралась ей помочь. Не знаю, может быть... Не знаю. Не то, чтобы справиться с этим более взросло, но я просто постаралась помочь ей успокоиться. Просто была тем, с кем она могла бы поговорить и кому могла бы выговориться (улыбается).

Мне кажется, она иногда просто теряет контроль над эмоциями, и это очень сложно. Я надеюсь, что когда-то она сможет с этим справиться и сможет управлять ими намного лучше.

– Что-то, что происходит вне корта, так на нее влияет?

– Думаю, да. Иногда, когда ты сталкиваешься с проблемами в жизни, то это, конечно, может влиять на теннисную карьеру. Ты становишься более нестабильным на корте, можешь терять контроль, просто не понимаешь, что происходит в моменте. Я уверена, что потом, когда она оглядывается, то она не рада своему поведению, – сказала Соболенко на пресс-конференции US Open после выхода в третий круг.