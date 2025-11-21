Сэвилл о том, что Руне тренируется спустя месяц после разрыва ахилла: «Если бы я гнала себя так рано на этапе восстановления, то просто сошла бы с ума»

Сэвилл поддержала Руне, который тренируется спустя месяц после разрыва ахилла.

Дарья Сэвилл высказалась о том, что Хольгер Руне тренируется на корте спустя месяц после разрыва ахиллова сухожилия.

Он порвал ахилл 18 октября по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме. На этой неделе датчанин опубликовал видео, где бьет по мячу, прыгая на одной ноге.

«Как человек, который перенес две реконструкции передней крестообразной связки и операцию на ахилле, могу сказать: если бы я гнала себя так же сильно и так рано на этапе восстановления (возвращалась в спорт), то просто сошла бы с ума. Хотя, думаю, Хольгер устроен иначе💪. Но все же… слишком хорошо знаю, что такое выгорание во время реабилитации.

И еще кое-что: атлету из индивидуального спорта восстанавливаться после травмы сложнее, чем в командном виде спорта. Это просто факт и реальность», – твитнула Сэвилл.