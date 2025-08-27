Швентек о примирении Шараповой и Серены: «Я в шоке, что им удалось все уладить»

Ига Швентек прокомментировала дружбу Марии Шараповой и Серены Уильямс.

Ранее Шарапова попросила американку представить ее на церемонии введения в Зал теннисной славы в Ньюпорте и рассказала об их дружбе .

«Честно говоря, это здорово. Конечно, жаль, что это не произошло раньше, когда они вместе выступали в туре. Мне казалось, что у них были очень напряженные отношения, поэтому я в шоке, что им удалось все уладить. Думаю, если есть искренние намерения, можно преодолеть любые разногласия.

Мне, безусловно, приятно это видеть. Получить признание от главного соперника – особое чувство. Мария этого заслуживает, и Серена … она потрясающая. Они обе замечательные.

Мне просто радостно видеть их вместе, потому что в теннисе, на мой взгляд, мы все должны быть едины и стремиться к общей цели, даже соперничая друг с другом. Их пример это отлично показывает», – сказала Швентек на пресс-конференции.

Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс

Шарапова вернулась на US Open – в новой версии чемпионского платья