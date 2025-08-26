Шарапова о том, почему не дружила с Сереной во время карьеры: «Трофей всего один – и мы обе хотели его взять. И мы стояли на пути друг у друга»
Мария Шарапова рассказала о дружбе с Сереной Уильямс.
Американка представила Шарапову на церемонии введения в Зал теннисной славы в Ньюпорте.
«Она была первой, о ком я подумала. Я ей написала, спросила: «Есть минутка?» Получила ответ. Мы проговорили час – и вот так все получилось. Не могу поверить, что нам удалось так долго сохранять этот секрет.
Между нами есть глубокое и взаимное уважение. Мы понимаем, какие усилия приложили и на какие жертвы пошли, чтобы стать чемпионками. Но трофей всего один – и мы обе хотели его взять. И мы стояли на пути друг у друга. Мы боролись.
Приятно после всех этих матчей построить дружбу», – сказала Шарапова в эфире ESPN.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
