Павлюченкова о подсказках Донского в матче с Ястремской: «Матиас сказал: «Мы хотим его в команду»

6

Анастасия Павлюченкова оценила победу над Даяной Ястремской на старте US Open.

Она обыграла украинку 6:7(5), 7:6(5), 6:4.

– Там была какая-то страстная речь у Жени Донского. Он сегодня много говорил, подсказывал. Что ты выцепляла из этих подсказок?

– Я вообще не знаю, как отблагодарить Женю, и мне неудобно перед Кареном [Хачановым], потому что он уже готовился к матчу. Я не знаю, он говорил про ноги и какие-то простые вещи, которые [помогали]. Я не знаю, может, из-за того, что это русский язык или просто что-то свежее. Матиас [партнер Павлюченковой] даже сказал: «Мы хотим его в команду». Потому что чисто даже настрой – он меня так завел своим позитивом, и я тоже подхватила. А еще после каждого розыгрыша он реагировал – я там за голову, мол, блин, куда бью, зачем? А он: «Ничего, ничего, неважно, следующий». И я думаю: «Да, реально, следующий». И вот буквально такие моменты играют большую роль.

– Мне показалось, что в третьей партии и по уровню тенниса, и по скорости ты прямо на другом уровне была, чем Даяна. Это связано с очень сложной концовкой второго сета, что она немножко провалилась, либо опять-таки у тебя какое-то второе дыхание открылось?

– Я думаю, все вместе. Да, наверное, может быть, сломала ее в какой-то момент после второго сета, потому что там все-таки было 5:5 на тай-брейке. Мне кажется, она уже, наверное, думала: «Вот-вот, все, я сейчас возьму», но я не сдаюсь. И просто интересная вещь. У меня до этого турнира как-то все не шло с теннисом, ничего не получалось вообще, после травы я вообще не чувствовала мяча, здесь все улетало, эти новые мячи Wilson. И здесь до матча, в принципе, тоже у меня было два дня, чтобы подготовиться, но я сказала себе, что просто мне неважно, как я играю, я выхожу выигрывать с настроем. И вот буквально настрой творит чудеса, – сказала Павлюченкова в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoДаяна Ястремская
logoАнастасия Павлюченкова
logoWTA
logoUS Open
