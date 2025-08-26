Мухова о матче с Винус в первом круге US Open: «Я нервничала. Она – настоящая икона нашего спорта»

Каролина Мухова прокомментировала победу над Винус Уильямс на старте US Open.

Она обыграла 45-летнюю американку 6:3, 2:6, 6:1.

– Это была битва с легендой. Каково было сражаться с ней в первом круге?

– Я нервничала. Вы, ребята, меня здорово напрягаете (смеется) . Нет, атмосфера была невероятной. Она – настоящая икона нашего спорта. Круто делить с ней корт. Просто рада, что сегодня повезло победить, - сказала Мухова в интервью на корте.

Алькарас – лысый, Мирра учится водить. Главное с US Open